سيناريو مظلم .. برشلونة مقبل على فترة عاصفة ونجم جديد يدخل المقصلة!

لابورتا مجبر على التضحية لإنقاذ النادي

يستعد برشلونة لإطلاق سراح أحد لاعبيه في الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها.

وكان برشلونة قد تعاقد مع المدافع إينيجو مارتينيز قادما من صفوف أتلتيك بلباو في صفقة انتقال حر، في صيف 2023، حيث وقع عقدًا مدته عامان وبشرط جزائي قدره 400 مليون يورو.

وكشفت مصادر في برشلونة لشبكة "RAC1"، أن المدافع صاحب الـ32 عامًا، لا يضمن مستقبله مع النادي، رغم أن عقده يمتد لموسمين، حيث يعتقد أن يغادر في الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن إينيجو يجب أن يتم تسجيله من الصفر، كما لو كان صفقة جديدة للبارسا، وسيكون رحيله في الصيف أمرًا وارد الحدوث بسبب الوضع المادي المعقد للنادي ففي ظل فاتورة الرواتب الضخمة والتي قد تصل إلى 204 ملايين يورو.

وأضافت: "لدى برشلونة خلل قدره 37 مليون يورو في ميزانيته.. ويمكن إضافة 15 مليونًا إليها إذا لم يتأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك سيكون على الرئيس جوان لابورتا التضحية".

وختمت "RAC1": "النادي الكتالوني يحتاج إلى صفقة تمده بـ100 مليون يورو لتحسين وضعه الاقتصادي، لذلك من الممكن أن يكون كوندي أيضًا ضمن قائمة الراحلين مع إينيجيو في الصيف المقبل".