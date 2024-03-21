ضحية جديدة في الدوري الإنجليزي على غرار إيفرتون.. والنادي يفتح النار في بيان رسمي!

تورط جديد في ملف مالي..

أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ليستر سيتي بانتهاك قواعد الشفافية المتعلقة بالربح والاستدامة، على الرغم من هبوطه إلى "التشامبيونشيب" الموسم الماضي.

سبب الإدانة يتعلق بعدم تقديم اعتمادات الشفافية الخاصة بالالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف عن فترات كان النادي موجودًا فيها ضمن الدوري الإنجليزي قبل الهبوط.

الاتحاد أدان الخميس نادي ليستر سيتي وأقر أنه منتهك لقواعد الشفافية الخاصة بلوائح الاتحاد الإنجليزي، محيلًا الملف برمته إلى لجنة مستقلة من قبل رابطة الدوري الممتاز.

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بذلك قد يواجه ليستر سيتي مصير إيفرتون فيما يتعلق بخصم النقاط لنفس السبب، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتعرض لخصم النقاط بينما هو في التشامبيونشيب حاليًا يحتل المركز الثاني ويبدو قريبًا من الصعود المباشر إلى البريمييرليج، أم إنها ستخصم في حال صعوده الموسم المقبل.

وفي أول رد فعل من "الثعالب" قالوا في بيان رسمي إن توقيت القرار بالإدانة "مخيب للآمال للغاية!".. مشيرين إلى أن ليستر سيتي "ليس ناديًا ضمن أندية الدوري الممتاز حاليًا لتطبق عليه الرابطة لوائحها!".