ضحية اعتداء لاعب سيلتا فيجو السابق: شعرت بالإهانة عندما لمس جسدي .. والقضاء أعاد حقي

الضحية تكشف عن هويتها بعد 5 سنوات

كشفت كارمي كوما، ضحية الاعتداء الجنسي من لاعب سيلتا فيجو السابق هوجو مالو، عن هويتها بعد صدور حكم قضائي بتعويضها عن الضرر المعنوي الذي تعرضت له.

وتعود الواقعة إلى عام 2019، حينما قام مالو قبل مباراة سيلتا فيجو وإسبانيول بالدوري الإسباني، بوضع يده تحت زي الببغاء الذي كانت ترتديه كارمي ولمس ثدييها بدلًا من السلام عليها باليد.

واليوم بعد 5 سنوات، أدانت محكمة في برشلونة، هوجو مالو وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 6 آلاف يورو، إضافة إلى ألف يورو تعويضًا للضحية، كما سيتحمل اللاعب أيضًا تغطية جميع التكاليف القانونية المرتبطة بالمحاكمة.

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وقالت كارمي في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "أمضيت 5 سنوات طويلة مجهولة الهوية، مع الكثير من الخجل والخوف مما يمكن أن يحدث لي ولعائلتي والمقربين مني".

وأضافت: "أردت ببساطة انتظار حكم المحكمة. كل ما قمت به هو البحث عن الأدوات القانونية المتاحة لي للدفاع عن نفسي من السلوك الذي سبب لي الكثير من الضرر النفسي بعدما لمس جسدي".

وتابعت كارمي: " لقد حدث ذلك لي، لكن كان من الممكن أن يحدث لأي شخص آخر كان يقوم بعملي. كنت في حيرة لدرجة أنني شعرت بالخجل من قول ما حدث لي، وبعد فترة انفجرت وأدركت أنها كانت إهانة لي لا أستطيع ولا ينبغي لي أن أتحملها".

وواصلت: " أنا راضية جدًا عن الحكم، لأنه أثبت الحقيقة. أعلم أنه لا يزال من الممكن تقديم الاستئناف، لكني أشعر بالأمل لأن العدالة حكمت لصالح شخص مجهول واجه مشكلة خطيرة في حياته".

وختمت الضحية: "كانت إحدى نقاط قوتنا في القضية هي توضيح أنني لا أريد تعويضًا ماليًا، بل أردت العدالة ببساطة. ولحسن الحظ، لدي عمل جميل جدًا يرضيني، وأكسب لقمة عيشي".