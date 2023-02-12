ضحى بالدوري؟ .. الهلال يقرر حماية لاعبيه من الجمهور بقرار جريء

قرار حاسم من إدارة نادي الهلال

اتخذت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قرارًا جديدًا بشأن مستقبل الفريق في بطولة دوري روشن للمحترفين، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال في حسم الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، في إنجاز تاريخي للكرة السعودية.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن إدارة نادي الهلال قامت بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، وتم اتخاذ قرارًا بإكمال ما تبقى من مباريات دوري روشن للمحترفين بالفريق الرديف بجانب بعض اللاعبين الشباب.

وتبقى من مسابقة الدوري السعودي 15 مباراة، حيث قرر الهلال إراحة لاعبيه بعد تعرضهم لحالة من الإرهاق، وذلك بسبب تلاحم المواسم خلال الفترة الماضية.

وقرر الهلال تفرغ لاعبي الفريق الأول للمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.