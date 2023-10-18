"ضحوا به أمام أوروجواي" .. مُطالبة بتحرك الهلال قضائيًا ضد البرازيل بسبب نيمار!

هل يتحرك الهلال قانونيًا ضد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم؟

يبدو أن مسألة إصابة النجم الهلال نيمار جونيور رفقة فريقه منتخب البرازيل، لن تمر مرور الكرام، بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بأنه خاض مباراة أوروجواي وهو يعاني من إصابة!

وكان الإعلامي عبد الرحمن الفريح قد أكد على أن نيمار لعب مباراة أوروجواي، وهو يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراة البرازيل أمام فنزويلا، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026."اقرأ التفاصيل"

وأشار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أنه يحق لنادي الهلال مقاضاة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعد إصابة نيمار.

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وجاء نص تغريدة الفريح كالآتي: "مهما كان حجم الإصابة ومدة الغياب، البرازيليين أشركوا نيمار وهو يعاني من إصابة بعد مباراة فنزويلا وزادت متاعبه من الإصابة في لقاء أوروجواي".

وأضاف: "مقاضاة الهلال قانونيًا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، حق مشروع، فدرجة المخاطرة بإشراكه في لقاء أوروجواي كانت عالية جدًا".