ضبط طن من المأكولات البحرية غير القانونية في مستودع يخص نجم ريال مدريد السابق

لاعب منتخب البرتغال السابق في موقف لا يُحسد عليه

تعرض فابيو كوينتراو نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق لموقف صعب جدًا في حياته المهنية عقب اعتزاله كرة القدم، حيث ضبطت السلطات البرتغالية في مستوع خاص به نحو طن من المأكولات البحرية غير القانونية.

المدافع الذي اعتزل اللعب عام 2021 لطالما عُرف عنه حبه للبحر ورغبته في العمل بصيد الأسماك وتجارتها، وقد اتجه لها بالفعل بعد نهاية مسيرته مع الساحرة المستديرة.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن المديرية العامة للموارد الطبيعية والأمن والخدمات البحرية (DGRM) قامت بمصادرة 12 خزانًا من المياه مملوءة بالمأكولات البحرية، وقد ضمت ما يقرب من 760 طنًا كانت غير موثقة وتُعد غير قانونية، فيما وُجد 260 طنًا ترتبط بفواتير قانونية.

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كوينتراو كان قد بدأ نشاطًا تجاريًا غير مرخص منذ نحو 7 أشهر، وقد طالبته الهيئة البرتغالية لسلامة الأغذية والاقتصاد بالتوقف عنه، إلا أنه لم يمتثل للتعليمات، ولذا تمت مداهمة مستودعه الخاص في الميناء وضبط تلك المأكولات غير الموثقة في فواتير رسمية.

صاحب الـ36 عامًا صب جام غضبه على الصحفيين المتواجدين في مكان الحادثة، ومن ثم لحق به أحدهم للبيت فتعرض لتهديدات وكلمات غاضبة من كوينتراو، حيث قال له "ألم تر الأخبار؟ لا ترتكب نفس الخطأ، لا تُصور منزلي، أنا أحذرك".