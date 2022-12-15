ضالة الأهلي؟ .. عرض ضخم لجلب مهاجم اليونان للدوري السعودي

زهيرة عادل
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اللاعب سجل ثمانية أهداف خلال 21 مباراة في الموسم الجاري

15 يومًا فقط تفصلنا عن فتح باب الانتقال الشتوية في الدوري السعودي، ويبدو أننا أمام واحدة من الصفقات الضخمة ماليًا.

وفقًا لموقع " the celtic star" اليوناني فإن جيورجوس جياكوماكيس؛ مهاجم سيلتك، تلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي، للظفر بخدماته بدايةً من يناير المقبل.

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وأوضح الموقع أن اللاعب قام بتغيير وكيله، وعقد العزم على الرحيل عن سيلتك بالفعل، لأسباب لم يفصح عنها، خاصةً أن صاحب الـ28 عامًا وقع عقدًا طويل الأمد من فترة قريبة، إذ يمتد عقده حتى نهاية موسم 2025-26.

ولم يكشف الموقع اليوناني عن النادي السعودي الذي يفاوض اللاعب، لكن أكثر الأندية التي تحتاج بصورة ملحة لضم مهاجم في يناير هو الأهلي، إذا أراد إنقاذ موسمه في دوري يلو والعودة في الموسم المقبل لدوري المحترفين.

يذكر أن جياكوماكيس شارك الموسم الجاري مع سيلتك في 21 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع هدف وحيد، أما مع منتخب بلاده، فخاض 11 مباراة فقط خلال السنوات الماضية، وسجل هدفين.

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