لاعبة كندية تخرج برسالة حزينة بعد فشل انضمامها إلى مصارعة المحترفين!

تجربة فشلت في بدايتها

أعربت صوفيا لاديروسا لاعبة نادي ساميجريلو الجورجي لكرة القدم، عن شعورها بالإحباط الشديد لعدم تمكنها من تحقيق حلمها بالانضمام لمصارعة المحترفين.

صوفيا هي مهاجمة كندية تبلغ من العمر 20 سنة وتحترف بالدوري الجورجي للسيدات، ولكنها أرادت تحويل مشوارها إلى مسار مختلف تمامًا عن طريق مصارعة المحترفين"WWE"، ولكنها فشلت في هذه الخطوة.

وكتبت اللاعبة الشابة عبر حسابها على منصة "إكس":"أقدر كثيرًا الحب الذي تلقيته من الجماهير وكل من شجعني خلال تجارب الاختبار مع WWE".

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وأضاف:"من المؤسف أنني لم أتمكن من العبور لدخول عالم مصارعة المحترفين، ولكن أتمنى أن أراكم مرة أخرى في المستقبل".

وأخصت صوفيا خلال تغريدتها الحساب الرسمي لمصارعة المحترفين، واللجنة المسؤولة عن ضم المواهب الجديدة بالاتحاد، وكذلك أسطورة المصارعة الشهير شون مايكلز الذي يعمل حاليًا بمنصب النائب الأول لرئيس تنمية المواهب الإبداعية بالمنافسات.