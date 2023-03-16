صوره في كل مكان .. ليونيل ميسي جعل نجم مانشستر يونايتد يختار الأرجنتين

ميسي السبب وراء اختيار جارناتشو اللعب للأرجنتين بدلًا من إسبانيا!

اختار لاعب مانشستر يونايتد، أليخاندرو جارناتشو، اللعب لصالح منتخب الأرجنتين، تفضيلًا عن إسبانيا.

جارناتشو، صاحب الجنسية مزدوجة لكلًا من إسبانيا والأرجنتين، بعد خوضه ثلاث مباريات تحت 18 عامًا، مع منتخب الماتادور، قرر اللعب بجانب ليونيل ميسي.

وفي حديث وكيل أعمال جناح مانشستر يونايتد ل D Sports Radio قال: " جارناتشو مقتنع جدًا باللعب مع منتخب الأرجنتين، اذهب إلى منزله، لديه كل صور ميسي!".

وأضاف:" اتصل به مدير المنتخب الإسباني، لضمه لقائمته وكان واضحًا جدًا، لكن صاحب ال18 عامًا أجاب باحترام، أريد اللعب للأرجنتين".

جارناتشو لم يكن ضمن قائمة سكالوني، بكأس العالم بقطر، لكنه خاض أربع مباريات، مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، سجل خلالهم 4 أهداف.

الجدير بالذكر أن جارناتشو يعاني من إصابة من ضربة خطيرة، تعرض لها بعد تعادل فريقه يوم الأحد مع ساوثهامبتون.