صورة وكلمتان.. أول ما قاله رونالدو بعد فوز ميسي بجائزة ذا بيست

فض الليو الشراكة مع غريمه الأزلي كريستيانو!

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، جائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، مساء أمس الإثنين، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالعاصمة البريطانية لندن.

وفض ميسي الشراكة مع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، لينفرد بقائمة الأكثر تتويجًا بجوائز "ذا بيست"؛ حيث حصل على الجائزة 3 مرات، في أعوام 2019 و2022 و2023.

وفي أول ظهور بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل، نشر كريستيانو صورة له وهو يبتسم على حسابه بإنستجرام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واكتفى رونالدو بكلمتين في تعليقه المرفق مع الصورة، إذ كتب رسالة تحفيزية: "العودة للمزيد".

وقدم النجم البرتغالي صاحب الـ38 عامًا أداءً رائعًا في 2023، حيث سجل 54 هدفًا مع النصر السعودي، ليتفوق على أمثال هاري كين وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند، ليصبح أفضل هداف للرجال لهذا العام.