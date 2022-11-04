صورة ملغومة.. كيف هنأ فيراتي حكيمي بعيد ميلاده؟

عندما تهنئ صديقًا لك بعيد ميلاده فمن الأفضل أن تنشر له صورة بقميص فريقه الحالي، خصوصًا لو كنت لاعبًا معه في نفس الفريق، هذا ما لم يلتفت إليه الإيطالي ماركو فيراتي وهو يهنئ المغربي أشرف حكيمي بعيد ميلاده الرابع والعشرين.
لكن ما زاد الطين بلة، هو أن فيراتي نشر صورة لفريق إيطالي لعب له حكيمي وهو إنتر ميلانو، ليضاعف الجدل بشأن هذه الصورة التي أشارت بأصابع الاتهام إلى فيراتي نفسه، ومدى كونه مشجعًا لإنتر ميلانو في إيطاليا موطنه، وهو الذي لم يمثل في إيطاليا إلا فريق بيسكارا بين عامي 2008 و2012.veratti-instagram
عبر "إنستجرام" هنأ فيراتي حكيمي بعيد ميلاده الرابع والعشرين بينما كان يرتدي زي التدريبات الخاص بفريق إنتر ميلانو، الذي ينافس باريس سان جيرمان فريق فيراتي وحكيمي الحالي في دوري أبطال أوروبا.
فقد تأهل باريس سان جيرمان وصيفًا لمجموعة كانت تضم كلًا من بنفيكا البرتغالي الذي وصل متصدرًا، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي ومكابي.
من ناحية أخرى، وصل إنتر ميلانو إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بعد وصافته مجموعة ضمت كلًا من بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.
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