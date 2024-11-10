صورة ليفاندوفسكي تبعثر أوراق فليك .. الإصابة العاشرة في صفوف برشلونة!

برشلونة مقبل على أزمة كبرى..

تلقى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق الكرة بنادي برشلونة، صفعة جديدة، حول إصابة "محتملة" للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، على خلفية مشاركته في مباراة ريال سوسيداد.

وتلقى برشلونة خسارته الثانية هذا الموسم، في الدوري الإسباني، بعد سقوط كتيبة هانز فليك، أمام ريال سوسيداد بنتيجة (0-1)، إلا أن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، حيث تم الكشف عن عدة إصابات جديدة في صفوف العملاق الكتالوني.

وكشف موقع "ريليفو" عن صورة ليفاندوفسكي وهو يغادر أرض الملعب، عقب نهاية المباراة، واضعًا يده أسفل ظهره، في إشارة واضحة إلى معاناته من آلام، قد تجعله الضيف الجديد في قائمة إصابات الفريق.

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وقبل انطلاق المباراة، أعلن نادي برشلونة عن إصابة لامين يامال بكدمة قوية في مفصل الكاحل، وسط توقعات بغيابه لفترة تتراوح بين 4-7 أيام، فيما تعرض فرينكي دي يونج للإصابة أيضًا في الدقيقة 25، على مستوى الساق، ورغم محاولاته لاستئناف اللعب، إلا أنه تعرض لتدخل قوي على نفس المنطقة، قبل نهاية الشوط الأول.

ويعاني برشلونة من قائمة واسعة من الإصابات، تتسع لـ9 لاعبين، قبل انضمام ليفاندوفسكي، وهم (مارك أندريه تير شتيجن، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، إريك جارسيا، هيكتور فورت، مارك بيرنال، لامين يامال، فيران توريس، ثم فرينكي دي يونج).

وتجمد رصيد برشلونة عند 33 نقطة من 13 مباراة، محافظًا على صدارة الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، حامل اللقب، والوصيف بـ27 نقطة من 12 مباراة، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الثامن.