صورة لجوارديولا تُثير ذعر جماهير برشلونة!

أثار مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الذعر داخل جنبات برشلونة بعد صورة جمعته بوكيل نجم النادي الكتالوني، رونالد أراوخو.

عقد أراوخو مع برشلونة ينتهي في صيف 2023، وحتى الآن لم يتم تجديد العقد وسط اهتمام أندية إنجليزية كثيرة بالتعاقد معه.

أحد أكثر الأندية التي ارتبطت بأراوخو كانت مانشستر سيتي، لكن من وجهة نظر الصحافة الإسبانية أن الأمر كان مجرد شائعات.

لكن صورة انتشرت كالنار في الهشيم تواجد فيها جوارديولا رفقة وكيل أراوخو، إدموند كاباتشي، مع عدم الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء، أثارت القلق بمكاتب كامب نو.

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في كل الأحوال، تشير صحيفة "سبورت" إلى أن الثقة تعتري مسؤولي برشلونة بأنهم قادرين على إقناع أراوخو بالبقاء رغم كل الاغراءات الأخرى.

وكانت المصادر المقربة من المدافع الأوروجوياني قد أكدت في وقت سابق أنه يرحب بالبقاء مع البرسا شريطة حصوله على التقدير المالي المناسب.

بالوضع الاقتصادي الراهن في برشلونة، من الصعب أن يجني أراوخو أموالًا كثيرة، مما يطرح أسئلة كثيرة حول مستقبله.

ويبحث مانشستر سيتي عن مدافع مع اقتراب خروج لابورت في الصيف المقبل، لذلك ففكرة التعاقد مع أراوخو قد تبدو منطقية كثيرًا.