صورة - كارلوس إدواردو يُثير الجدل بشأن مدرب الهلال الجديد
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أثار اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال حالة جدل كبيرة بين أوساط جماهير الزعيم بسبب صورة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
لاعب الهلال نشر صورة له مع المدير الفني فابيو كاريلي المدير الفني الحالي لنادي كورينثيانز البرازيلي والذي يسعى الهلال للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.
👊👊@BafGomis pic.twitter.com/PIXEn9eMBr— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 17, 2019
لاعب الهلال يقضي إجازته حاليًا في بلده قبل انطلاق الاستعداد للموسم الجديد 2019\2020، وأثار الجدل بسبب هذه الصورة.
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تقارير صحفية، كشفت عن تواصل إدارة كورينثيانز البرازيلي، مع مانو مينيزيس، مدرب كروزيرو، لتولي القياد الفنية للفريق الأول، خلفًا لفابيو كاريلي.
وأشارت التقارير، إلى أن التواصل مع مينيزيس، جاء بعد علم مسؤولو كورينثيانز، بتوصل كاريلي، لاتفاق نهائي مع الهلال، لقيادته بداية من الموسم الرياضي المقبل.