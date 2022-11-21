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صورة | كاحل ميسي المتورم يثير قلق جماهير الأرجنتين قبل مواجهة السعودية في كأس العالم

أحمد الغنام
4:07 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Lionel Messi Argentina
كاحل ميسي يثير قلق كل الجماهير الأرجنتينية قبل مواجهة السعودية في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

على الرغم من أن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، تدرب إلى جانب زملائه بصورة طبيعية ظهر الإثنين، إلا أن الكاميرات أظهرت تورمًا شديدًا في كاحله الأيسر.

منتخب الأرجنتين يواصل استعداداته لمواجهة المنتخب السعودي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبي المكسيك وبولندا.

صحيفة "TYC" الأرجنتينية نشرت صورة مرعبة لكاحل ميسي، يظهر فيها الورم الشديد على كاحله، رغم أنه تدرب بصورة طبيعية للغاية.

ويشعر الجمهور الأرجنتيني بقلق شديد بعد ظهور كاحل ميسي بهذه الصورة، خوفًا من أن يغيب عن مباراة السعودية، أو تمتد فترة غيابه لفترة أطول.

ويدخل منتخب الأرجنتين منافسات كأس العالم 2022 وعينه على حصد اللقب الغائب منذ 1986، وبالتأكيد فإن الجماهير الأرجنتينية تعول على ميسي بشكل كبير من أجل تحقيق ذلك الحلم الذي طال انتظاره.

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