صورة فينيسيوس تنهي إشاعات الخلاف مع مبابي!

النجم البرازيلي يخرس كافة الأصوات!

أنهى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد التكهنات حول وجود خلافات بينه وبين الوافد الجديد على الملكي كيليان مبابي.

جاء هذا بعد ساعات من الفوز الذي حققه ريال مدريد على ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان مبابي هو من سجل ثنائية الفوز على بيتيس، حيث افتتح الفرنسي التسجيل بعد حوالي ساعة قبل أن يهديه فينيسيوس ركلة جزاء يسجل منها الهدف الثاني.

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وقام فينيسيوس في الساعات الماضية بنشر صورة له مع مبابي لينهي بشكل تام تكهنات وجود خلافات بينهما ومعليًا من خلالها مصلحة ريال مدريد.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد سجل هدفه الثالث بقميص ريال مدريد ضد بيتيس، بعد هدفه الأول الذي سجله ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي.