صورة عمرها 10 سنوات .. ألفاريز لم يصدق نفسه بعد الوقوف أمام ميسي!

لم يكن يعلم أنه سيلعب مع أسطورة الأرجنتين في كأس العالم

عاش المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز واحدة من أسعد الليالي بالنسبة له، بعد قيادة الأرجنتين مع ليونيل ميسي للتأهل إلى نهائي كأس العالم.

ميسي سجل الهدف الأول للأرجنتين في نصف النهائي أمام كرواتيا، قبل أن يضيف ألفاريز الهدفين الثاني والثالث ليفوز منتخب التانجو بثلاثية نظيفة.

التعاون المشترك بين الثنائي، جعل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر صورة عمرها 10 سنوات تجمع ألفاريز مع ميسي.

وظهر مهاجم مانشستر سيتي في حالة من السعادة الشديدة في هذه الصورة، وهو مجرد معجب لم يصدق أنه يقف أمام أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وأحد أهم أساطير اللعبة، ولم يكن يعرف وقتها أنه سيجاوره في واحدة من أهم المباريات بتاريخ بلاده في المونديال.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تنتظر الفائز من مواجهة المغرب مع فرنسا لتحديد الطرف الآخر بالمباراة النهائية لكأس العالم، والتي ستقام يوم الأحد القادم.