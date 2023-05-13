صورة على حساب برشلونة تُنذر بمذبحة قادمة في سوق الانتقالات

وجوه غائبة قد ترحل عن النادي

خرج نادي برشلونة الإسباني بالإعلان الرسمي عن الجولة التحضيرية للفريق للموسم القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، لتنتشر المخاوف بين عشاق الفريق الكتالوني.

برشلونة يتوجه إلى الولايات المتحدة في صيف 2023، حيث يلعب ضد يوفنتوس وآرسنال وميلان في سانتا كلارا ولوس أنجلوس ولاس فيجاس على التوالي، وهناك بعض التفاصيل الصغيرة المتبقية لخوض كلاسيكو جديد ضد ريال مدريد في مدينة دالاس.

الملصق الذي نشره الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع "تويتر" شهد ظهور العديد من نجوم الفريق وهم بيدري، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونج، مارك تير شتيجن، عثمان ديمبيلي، جافي وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاءت العلامة الأهم التي لفتت أنظار الجماهير بغياب أنسو فاتي صاحب الرقم 10، الذي ارتبط بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي وسط اهتمام من أستون فيلا ومانشستر يونايتد بضمه.

وغاب كذلك كل من فيران توريس ورافينيا وأندرياس كريستنسن، وسط كل الأنباء المحيطة بإمكانية رحيلهم عن برشلونة من أجل توفير المزيد من النفقات لتسهيل عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويبقى الأمر في النهاية مجرد تكهنات لا تعني تأكد رحيل كل هؤلاء، لكن الشيء المٌلفت هو ارتباط جميع الغائبين بالرحيل عن كامب نو في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن برشلونة أصبح على أعتاب حسم لقب الدوري الإسباني قبل نهايته بجولات، بعدما ابتعد غريمه التقليدي ريال مدريد تمامًا عن الصورة.