صورة | "عرض زواج على هامش يورو 2024" .. طفلة توجه رسالة خاصة إلى كريستيانو رونالدو

طفلة تخطف الأنظار..

منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها قدميه على الأراضي الألمانية، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يحظى باستقبال كبير وجنوني؛ سواء من الأطفال أو الشباب أو كبار السن.

رونالدو وصل أمس الخميس، مع بعثة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، إلى الأراضي الألمانية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وفي هذا السياق.. انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لطفلة تدعى "نورا"؛ وهي ترفع لافتة أمام فندق إقامة بعثة منتخب البرتغال.

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اللافتة التي رفعتها هذه الطفلة؛ كُتِب عليها: "رونالدو.. أريد أن أكون زوجة ابنك"؛ في إشارة إلى كريستيانو جونيور البالغ من العمر 13 سنة فقط.

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ويلعب كريستيانو جونيور ابن الأسطورة رونالدو، في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ ونجح في موسمه الأول، في قيادة فريق البراعم، إلى تحقيق لقب الدوري.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال، يتواجد في المجموعة السادسة ببطولة "يورو 2024"؛ إلى جانب منتخبات تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.