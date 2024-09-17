بسبب صورة.. شرطة كوريا الجنوبية تحقق مع لينجارد!

ماذا فعل النجم الإنجليزي؟

يخضع النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب نادي سول الكوري، لتحقيق الشرطة في كوريا الجنوبية.

وانضم لينجارد إلى سول في فبراير الماضي، بعد أن أمضى عدة أشهر كلاعب حر، لكنه عانى من بداية بطيئة بسبب الإصابة أخرى، قبل أن يظهر بشكل مميز مؤخرًا.

وارتدى لينجارد شارة قيادة الفريق الكوري، حيث عادت له الابتسامة من جديد بعد فترة صعبة في مسيرته الاحترافية، مشيرًا إلى أنه "سعيد للغاية في آسيا".

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ووفقا لـ" YTN " فإن لينجارد يخضع لتحقيق الشرطة للاشتباه في قيادته "سكوتر كهربائي دون ترخيص" أمس الإثنين، بعدما نشر اللاعب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي (على اسكوتر) ثم حذفها.

وختمت: "هذا السلوك جذب انتباه الشرطة التي تحرص على اكتشاف ما إذا كان لاعب وسط يونايتد السابق، الذي لم يكن يرتدي معدات السلامة (في الصورة)، ومنع من القيادة في المملكة المتحدة لمدة 18 شهرًا في سبتمبر 2023، لديه رخصة دولية أم لا".