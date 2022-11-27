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صورة تشعل غضب المكسيكيين .. ماذا فعل مارتينو مع سكالوني؟

هدى عزيز
5:10 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Gerardo Martino Mexico Argentina World Cup 2022
الأرجنتين تفتح أبواب جهنم على مارتينو!

يتواجد الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك تحت خط النار، بعد حصد نقطة واحدة حتى الآن في دور مجموعات كأس العالم بالتعادل مع بولندا سلبيًا ثم الهزيمة أمام الأرجنتين بهدفين دون رد.

مشجعي منتخب المكسيك يشعرون بخيبة أمل من أداء المنتخب في كأس العالم 2022، بعد المستوى الباهت في أول مباراتين وتأزم موقفهم من الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

وما زاد الطين بِلَّة، هو انتشار صورة للمدرب الأرجنتيني بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، وهو يهنئ نظيره ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب راقصي التانجو.

ويظهر في الصورة مارتينو وسكالوني يبتسمان بعد المباراة، مما أشعل النار في صدور المكسكيين.

منتخب المكسيك يدافع عن حظوظه في عبور دور المجموعات عندما يواجه منتخب السعودية يوم الأربعاء القادم على استاد لوسيل.

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