صورة افتخر بها برشلونة .. سر خفي يجعل نهائي الأبطال "حياة أو موت" لفلورنتينيو بيريز!

الكشف عن أحلام رئيس ريال مدريد

يدخل ريال مدريد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بطموح واضح وصريح، وهو الحصول على اللقب الخامس عشر للنادي على مدار تاريخه بالمسابقة.

ولكن المواجهة التي يخوضها الميرينجي ضد بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي، تحمل بعض الأهداف الخفية للرئيس فلورنتينو بيريز.

شبكة "ريليفو" قالت إن بيريز يريد تخطي أسطورة النادي سانتياجو برنابيو في عدد ألقاب دوري الأبطال كرئيس للنادي، حيث حصل على منهما حتى الآن على 6 بطولات، وفي حالة الفوز سيرتفع رصيد الرئيس الحالي إلى 7.

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ولكن الهدف الأهم، يتمثل في الصورة التي جعلت برشلونة فخورًا لمدة 24 عامًا، وتم التقاطها في 10 يناير 2011، عندما تواجد 3 لاعبين من الفريق الكتالوني على منصة الكرة الذهبية، بحصول ليونيل ميسي على المركز الأول ومن بعده أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.

ويطمح بيريز في تكرار نفس الشيء مع ريال مدريد في النسخة القادمة من الكرة الذهبية، بظهور 3 من الرباعي فينيسيوس جونيور، توني كروس، جود بيلينجهام وكيليان مبابي الذي أصبح على وشك الانتقال للفريق بشكل رسمي قادمًا من باريس سان جيرمان.

فينيسيوس يعتبر المرشح الأول في الوقت الحالي، بتسجيله 23 هدفًا وصناعته 11 في كل البطولات قبل نهائي الأبطال، وفي حالة فوزه بالبطولة مع ريال ولعبه دورًا هامًا في المباراة النهائية سترتفع حظوظه بشكل ملحوظ.

ومن المقرر أن تؤثر مشاركة فينيسيوس مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا هذا الصيف على أسهمه في الكرة الذهبية، ونفس الأمر بالنسبة لبيلينجهام وكروس ومبابي في يورو 2024 مع منتخبات إنجلترا وألمانيا وفرنسا على الترتيب.

ويعتبر السيناريو المثالي في ذهن بيريز حاليًا، هو حصول فينيسيوس على الكرة الذهبية، ومن بعده بيلينجهام، ثم كيليان مبابي الذي سجل 44 هدفًا هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ويمكنه مزاحمة نجوم ريال مدريد على التواجد بمنصة التتويج.