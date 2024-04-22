"إنه صوت الحرب يا ولدي" .. الحزم يسخر من النصر تفاعلًا مع لقاء الهلال والعين

النصر تحت مقصلة السخرية قبل مواجهة الهلال والعين..

يبدو أن الحزم أراد أن يدعس على جُرح النصر قبل مواجهة الهلال المصيرية أمام العين الإماراتي، التي ستقام اليوم الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا.

الزعيم السعودي يستضيف نظيره الإماراتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد المملكة أرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العين قد وصل لهذا الدور بعدما أطاح بالنصر السعودي بهزيمته في ربع النهائي، فيما جاء عبور الهلال على حساب اتحاد جدة.

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وقبل لقاء الليلة المصيري، نشر حساب نادي الحزم عبر تطبيق "تيك توك" مقطع من أحد المسلسلات التاريخية، يضم أب وكأنه الحزم وابن وكأنه النصر، ويظهر خلاله الابن يركض تجاه والده مفزوعًا، ومتسائلًا: "ما هذه الأصوات يا أبي؟!"، ليرد عليه أباه: "إنه صوت الحرب يا ولدي .. صوت الحرب".

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز العين برباعية مقابل هدفين، ليُحدث المفاجأة ويقطع سلسلة انتصارات الهلال التاريخية التي استمرت لـ34 مباراة متتالية.