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"صوتنا غير مسموع" .. قوانين مونديال قطر تضايق الجمهور السعودي

زهيرة عادل
11:39 م غرينتش+2 28‏/11‏/2022
saudi fans world cup 2022
الجمهور السعودي واحد من ضمن أكثر الجماهير التي أقبلت على شراء تذاكر فريقها في كأس العالم قطر 2022

ما اعتاد عليه الجمهور السعودي في الدوري المحلي، محظورًا على الساحة الدولية، في كأس العالم قطر 2022، وهو ما يشعر رابطة المنتخب السعودي بعدم الراحة.

الأخضر افتتح مشواره في المونديال بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه هُزم في المباراة الثانية أمام بولندا بثنائية نظيفة.

وطالب حمدان مغربي؛ رئيس رابطة نادي الاتحاد وأحد أعضاء رابطة الأخضر، بالسماح لهم باستخدام مكبرات الصوت في المدرجات، خلال المباراة المقبلة أمام المكسيك.

وأكد مغربي أن المشكلة التي واجهت الرابطة في مباراتي الأرجنتين بولندا هي أن صوت أعضاء الرابطة لا يصل لكافة الجماهير في مختلف أنحاء الاستاد، مما يؤثر على فعالية تشجيع المنتخب بشكل عام.

يذكر أن الأخضر السعودي يختتم دور المجموعات بمواجهة المكسيك بعد غدٍ الأربعاء، في مباراة مصيرية، الفوز بها يعني تأهل السعودية لدور الـ16، أما التعادل يجعلها في حاجة لفوز بولندا أمام الأرجنتين، كي تصعد.

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