بـ"صواريخ تحت المطر" .. الاتحاد يضرب موعدًا مع الأهلي بعد اكتساح أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الاتحاد يطير إلى الدور الثاني من مونديال الأندية

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023؛ بعد اكتساح أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0)، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد سيضرب موعدًا بعد هذا الفوز، أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في الدور الثاني من البطولة العالمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، مساء يوم الجمعة القادم.

الاتحاد سيطر على مجريات اللعب تمامًا، في الشوط الأول؛ حيث أهدر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 13، عن طريق النجم البرازيلي إيجور كورونادو.

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وبعد مرور الربع ساعة الأولى.. ظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم العميد الاتحادي؛ بفرصتين محققتين، أخطرهما في الدقيقة 21، عندما تلاعب بدفاعات أوكلاند سيتي، قبل أن يتصدى الحارس.

وتوغل الظهير الأيمن الاتحادي مهند الشنقيطي، داخل منطقة جزاء الفريق النيوزيلندي في الدقيقة 22، قبل أن يسدد بجوار القائم؛ لتأتي اللحظة التي انتظرها الملايين من عشاق العميد، بعدها بـ7 دقائق.

وفي الدقيقة 29.. شن الاتحاد، هجمة منظمة من كورونادو مع الظهير الأيسر زكريا هوساوي، الذي أرسل عرضية رائعة إلى البرازيلي رومارينيو، الذي سدد من ناحيته كرة صاروخية، داخل شباك أوكلاند سيتي.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط، حتى تصدى حارس الفريق النيوزيلندي، لتسديدة جديدة من رومارينيو، ولكنه فشل في الدقيقة 34، في التصدي لصاروخية من متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، الذي أحرز ثاني أهداف الاتحاد.

ومن لعبة "تيكي تاكا" في الدقيقة 40.. سجل بنزيما هدفًا ثالثًا للاتحاد؛ بعد كرة بالكعب من كانتي إلى الشنقيطي، الذي أرسل عرضية رائعة إلى المهاجم الفرنسي، الذي أسكنها داخل الشباك.

الشوط الثاني من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

وواصل بنزيما، مستواه المبهر مع بداية الشوط الثاني؛ بعد أن تلاعب بدفاعات أوكلاند من جديد، قبل أن يتألق الحارس، الذي أنقذ فريقه من الهدف الرابع، في الدقيقة 46.

وكاد رومارينيو أن يسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 58؛ لولا أن الحظ عانده، لتخرج الكرة بجوار قائم مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي.

وتحسن التنظيم الدفاعي للفريق النيوزيلندي بشكل واضح، بعد فرصة رومارينيو، مع تشكيل بعض المناوشات داخل منطقة الجزاء الاتحادية، مع تألق واضح من المدافع المصري أحمد حجازي، الذي ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، وإنهاء المباراة التي لعبت معظم دقائقها تحت المطر، بثلاثة أهداف دون رد.