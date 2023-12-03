صنع هدفًا ولكن .. إرلينج هالاند أفسد تحفة بيب جوارديولا وأهدر انتصارًا ضروريًا على توتنهام!

ماذا أهدرت يا هالاند؟!

انتهت قمة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، والتي جمعت بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث بعد التعادل الثالث على التوالي، ليصل إلى النقطة 30 وبفارق ثلاث نقاط عن القمة، بينما وصل توتنهام إلى النقطة 27 في المركز الخامس.

وشهدت المباراة مشاركة إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي بشكل كامل منذ بدايتها وحتى النهاية، ولكنه فشل في الظهور بالشكل المنتظر منه، بالرغم من صناعة هدف فريقه الثالث.

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ماذا قدم هالاند أمام توتنهام؟

هالاند أفسد تحفة جوارديولا أمام توتنهام

يستمر مستوى هالاند، هذا الموسم في التراجع بشكل ملحوظ عن الموسم الماضي، بالرغم من تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وبمرور الجولات أصبحت صدارته مهددة.

صناعة هدف مانشستر سيتي الثالث اليوم، لم تكن كافية لظهور هالاند، بالشكل المطلوب، فقد أفسد النرويجي تحفة بيب جوارديولا أمام توتنهام، وتسبب في خسارة نقطتين.

في الموسم الماضي، هالاند كان رجل الأوقات الصعبة كان الرجل الذي يترجم أنصاف الفرص إلى أهداف، ولكنه تحول إلى الرجل الذي يهدر الفرص المؤكدة، كما حدث في مباراة اليوم، في الشوط الأول عندما أهدر أكثر من فرصة لعل أخطر فرصة فيهم التي كان فيها المرمى خالي ولكن هالاند سدد الكرة بعيدًا.

حتى في الشوط الثاني، عندما تحسن مستوى هالاند قليلًا، لم يصل إلى المستوى المرجو منه، فيظهر هالاند هذا الموسم تائهًا في الملعب.

في النهاية سيتعين على هالاند، مراجعة نفسه سريعًا، للعودة إلى مستواه المعهود قبل دخول الفترة الحاسمة من الموسم.