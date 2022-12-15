"صنعتم التاريخ يا أخي" .. ماذا قال مبابي لحكيمي؟!

خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وحاول مواساة صديقه المقرب وزميله في الفريق الفرنسي أشرف حكيمي بعد مواجهة الديوك بمنتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم.
جاء هذا في تغريدة نشرها مبابي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، ونشر فيها صورة له مع حكيمي بعد المباراة.
وكتب مبابي موجهًا حديثه لزميله في النادي العاصمي: "لا تكن حزينًا يا أخي، الجميع فخور بما فعلتم، لقد صنعتم التاريخ".
وكان النجم السابق لموناكو قد توجه بشكل مباشر عقب أن أطلق الحكم صافرة النهاية إلى حكيمي ليواسيه على الخسارة التي تعرض لها المنتخب المغربي.
جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز فرنسا بهدفين نظيفين لتضرب الديوك موعدًا في النهائي مع الأرجنتين التي تفوقت على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة.
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