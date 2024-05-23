صندوق وهمي .. بدء المحاكمة في تعرض نجم برشلونة السابق لعملية نصب كبرى!

تم استخدام اسم مدرب تركي مخضرم لإيهام الضحايا

استنكر المدرب التركي المخضرم فاتح تريم، بنك دنيز الواقع في بلاده، بسبب عملية احتيال مزعومة ضد العديد من لاعبي كرة القدم.

الفضيحة ظهرت في أبريل 2023، عندما طلب مدير أحد فروع البنك التركي، من بعض اللاعبين مبالغ تصل قيمتها إلى مليون دولار، لصندوق سيتم تخصيصه لتشييد مدرسة عالية الأداء، وكانت الذريعة هي أي تريم سيتعاون أيضًا، رغم عدم وجود أي اتفاق رسمي على ذلك.

واستهدف مدير الفرع العديد من النجوم كان أبرزهم أردا توران لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد وجلطة سراي السابق، وكذلك إيمري تشولاك والحارس الأوروجوياني فرناندو موسيلرا.

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ووفقًا لصحيفة "as" الإسبانية فإن ما حدث تسبب في حالة غضب هائلة لدى تريم، الذي كشف فريقه القانوني عن قيام البنك باستخدام أموال اللاعبين لدفع فوائد لأشخاص آخرين.

وبالإضافة إلى توران وتشولاك، ينضم أيضًا إيمري بلوز أوجلو وسميح كايا و‫سلجوق إينان، إلى قائمة ضحايا الاستثمار في المشروع الوهمي الذي أطلق عليه "صندوق فاتح تريم".‬‎

وستبدأ المحاكمة يوم 24 مايو الجاري بمشاركة سبعة أشخاص، على رأسهم سيدة طلبت المال من اللاعبين، وعملت بالصدفة كمستشارة مالية لتريم، حيث يطلب المدعي العام بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 252 عامًا للمتهمين.