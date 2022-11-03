صناعة هدف وتحركات باهتة .. ماذا قدم رونالدو ضد ريال سوسييداد؟

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أداءً باهتًا في فوز مانشستر يونايتد على ريال سوسييداد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي 2022-23.
مانشستر يونايتد لم يتمكن من انتزاع صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي من ريال سوسييداد، بعد أن تعادل الفريقان في النقاط والمواجهات المباشرة، لكن حقيقة أن سوسييداد امتلك فارق أهداف +8 مقابل فارق أهداف +7، منح الفريق الإسباني صدارة المجموعة.
رونالدو شارك أساسيًا في مباراة ريال سوسييداد، كما هو الحال في جميع مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.
ماذا قدم رونالدو أمام ريال سوسييداد؟
رونالدو بدأ المباراة أساسيًا ولعب كافة الدقائق، حيث منحه الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الفرصة للعب اللقاء كاملًا.
تحركات رونالدو، الذي بدأ في مركز المهاجم الصريح، كانت باهتة للغاية، وهو ما توضحه الخريطة الحرارية، حيث تركزت معظم تحركاته على منطقة وسط الملعب، في ظل سيطرة ريال سوسييداد لفترات طويلة على الكرة.
رونالدو لم يسدد أي كرة على مرمى ريال سوسييداد، واكتفى بتسديدتين، واحدة بعيدة عن القائمين والعارضة، وواحدة ارتطمت في المدافعين.
وصنع رونالدو هدف المباراة الوحيد إلى الجناح الأرجنتيني الصاعد أليخاندرو جارناتشو، لكن في المقابل أهدر فرصة هدف محقق منتصف الشوط الأول.
البرتغالي لمس الكرة 34 مرة خلال المباراة، وقام بإجمالي 22 تمريرة، منها 16 تمريرة فقط صحيحة، بنسبة دقة بلغت 73%.
ولم يكن لرونالدو أي دور دفاعي في المباراة، حيث لم يقطع أي كرة، ولم يقم بأي تدخل دفاعي على لاعبي ريال سوسييداد.
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