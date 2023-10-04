صناعة التاريخ أصبحت هوايته .. لامين يامال يحطم رقمًا صمد قرابة 30 عامًا في دوري أبطال أوروبا!

تمكن لامين يامال من تحطيم رقم تاريخي ذلك صامدًا لفترة طويلة في دوري أبطال أوروبا..

تمكن لامين يامال جوهرة نادي برشلونة الإسباني من تحقيق رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيًا في تاريخ المسابقة.

يامال كان ضمن التشكيل الأساسي الذي دفع به تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لمواجهة بورتو البرتغالي على ملعب "دو دراجاو" لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وبعمر 16 عامًا و83 يومًا، تمكن الإسباني من تجاوز رقم النيجيري سيليستين بابايارو، والذي كان الحامل السابق للرقم بعمر 16 عامًا و86 يومًا في نوفمبر 1994.

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يامال حطم العديد من الأرقام القياسية بفضل مشاركاته وأهدافه مع برشلونة خلال موسم 2023-2024، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ "البلوجرانا" يشارك في دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلًا أمام رويال أنتويرب البلجيكي، وثاني أصغر لاعب على الإطلاق في تاريخ البطولة بعمر 16 عامًا و68 يومًا فقط.

يحمل المراهق أيضًا الرقم القياسي لكونه أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا، عندما لعب ضد منتخب جورجيا في تصفيات يورو 2024، واستغل الفرصة وسجل هدفًا ليصبح أصغر هداف في تاريخ "لا روخا".