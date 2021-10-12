صناديق استثمارية تساعد برشلونة في صفقة هالاند!

برشلونة يتلقى دعمًا اقتصاديًا هامًا في تحركه لإتمام صفقة إيرلينج هالاند.

كانت أولى التحركات التي قام بها جوان لابورتا عندما عاد إلى رئاسة نادي برشلونة الإسباني هي لقاء مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني ووالده.

ورغم أن اجتماع ممثلي هالاند مع لابورتا كان مجرد محطة واحدة في الجولة التي قاموا بها، إلا أنها حقق التأثير الإعلامي المنشود من قبل الطرفين.

برشلونة يضغط حاليًا من أجل إصلاح وضعه الاقتصادي، وذلك إذا ما أراد حقًا التحرك نحو التعاقد مع لاعب بقيمة هالاند.

وقبل أيام قليلة فقط، أكد فيران ريفرتر الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة من أن "البلوجرانا" قد يختار التحرك للتعاقد مع نجم كبير في الصيف المقبل، ليظهر اسم هالاند من جديد.

كيف يمكن أن يتحرك برشلونة لضم هالاند؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن خيارات برشلونة ضئيلة للغاية اقتصاديًا، لكن يمكن أن يحصل على مساعدة من أجل إتمام صفقة هالاند.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة تلقى العديد من المقترحات عن طريق صناديق استثمارية لديها الاستعداد للمساعدة في تمويل صفقة هالاند.

وكشفت "سبورت" أن هناك العديد من الأطراف التي درست بالفعل العملية، ورأوا أنها قابلة للتحقيق، وستكون مفيدة للجميع في المستقبل القريب.

ما هي المعوقات التي يمكن أن تواجه برشلونة في إتمام صفقة هالاند؟

لكن السؤال دائمًا يبقى هو ما إذا كان برشلونة يمتلك حد الراتب الذي يمكنه من التعاقد مع لاعب بقيمة هالاند في الصيف المقبل؟

التقارير تشير إلى أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا في الصيف المقبل قيمته 75 مليون يورو، لكن الراتب الذي يطلبه اللاعب ووكيله والعمولات التي ستحرك العملية ستكون في غاية الأهمية.

ما هي مميزات وصول هالاند إلى برشلونة؟

الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة قد يستفيد كثيرًا من التعاقد مع هالاند، ليس فقط بسبب ما يقدمه على أرض الملعب.

هالاند لاعب قادر على جذب أنظار الجماهير، ويمتلك تأثيرًا إعلاميًا سيفيد برشلونة في بناء مشروع فائز جديد.

وسيكون النرويجي إلى جانب بيدري وأنسو فاتي وجافي مزيجًا مثاليًا يمكن برشلونة من الخروج من حالة التراجع الرياضي التي يعيشها "البلوجرانا" منذ سنوات.

كما أن التوقيع مع هالاند قد يكون كافيًا لإثارة حماس جماهير برشلونة مرة أخرى.

هالاند من جانبه سيكون عليه الاختيار، وهو يعلم أنه في برشلونة سيصبح النجم الأول بلا منازع، وهو أمر لن يحدث له في باريس سان جيرمان، أو في ريال مدريد في حالة التعاقد مع مبابي.

ومن الواضح أن برشلونة يستعد لخوض صراع مرير من أجل ضم هالاند، ورغم صعوبة الأمر، إلا أن النادي الكتالوني يمتلك القدرة الاقتصادية بالفعل.

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