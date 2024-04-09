بعد صمت 20 عامًا.. عشيقة توتي تكشف الأسرار: كان معي قبل زواجه بأسابيع!

"تألمت وشعرت أنه استخدمني ولم أكن أستحق ذلك"

بعد صمت نحو 20 عامًا، كشفت فلافيا فينتو، الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية، عن تفاصيل علاقتها بفرانشيسكو توتي، أسطورة روما.

وقالت فينتو، في تصريحات لـ"DiPiù": "كانت لنا علاقة على فترتين، الأولى في 2001، والثانية عام 2005، قبل أسابيع قليلة من زواجه بإيلاري بلاسي".

وأضافت: "لا أريد أن أصمت بعد الآن، أحببنا أنا وتوتي بعضنا البعض مرتين، الأولى في 2001 والثانية عام 2005، وفي كل هذه السنوات تلقيت الإهانات وتم وصفي بأنني كاذبة من قبل إيلاري وفرانشيسكو أيضًا!"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزادت: "هذا هو الوقت المناسب للتخلص من العبء الذي أصبح صخرة منذ ما يقرب من عشرين عامًا، التقينا لأول مرة في حفلة بمجرد أن رآني طلب رقم هاتفي، اتصل بي في نفس المساء ثم ذهبنا للحصول على آيس كريم".

وأوضحت أنه "منذ ذلك المساء بدأت علاقتنا، كما ارتبطت بأصدقائه، وذهبنا لتناول العشاء والملعب، كان عام الاسكوديتو، اعتدت أن أقول له (أنا أجلب لك حظًا سعيدًا)، ثم انجرفنا بعيدًا، لا أعرف حتى لماذا، كنا صغارًا وربما لم يكن هو مستعدًا لشيء مهم".

وعن علاقتهما الثانية: "التقينا مرة أخرى بعد 4 سنوات عن طريق الصدفة في مطعم في تراستيفيري، بمجرد أن رأينا بعضنا البعض تألقت أعيننا، يمكنك أن تقول إننا نظرنا إلى بعضنا البعض بأننا نريد أن نكون معًا".

وتابعت: "في ذلك الوقت لم نكن عقلانيين، فقط تحدث القلب، وذهبنا إلى منزلي وكان لطيفًا جدًا، كانت هناك كيمياء جسدية وعقلية قوية جدًا بيننا، ثم قال إنه لا يستطيع النوم في مكاني وقلنا وداعًا بلطف".

وختمت: "كنت مقتنعة بأن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، وأنه سيكون في أزمة من فكرة الزواج (الذي تم بعد أسابيع)، بدلا من ذلك، لم أتلق حتى رسالة وتألمت، وشعرت أنه استخدمني ولم أكن أستحق ذلك".