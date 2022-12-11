صلاح يهدر ركلة جزاء في خسارة ليفربول الودية أمام ليون

خسر ليفربول الإنجليزي أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3-1 في مباراة ودية، مع استعداد الفريقين لعودة المنافسات المحلية مع اقتراب نهاية بطولة كأس العالم 2022.
فابيو كارفاليو سجل الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة الأولى، لكن محمد صلاح أضاع فرصة مضاعفة النتيجة بإهدار ركلة جزاء.
صلاح سدد ربما أسوأ ركلة جزاء في مسيرته مع ليفربول، حيث حصل "الريدز" على ركلة جزاء في الدقيقة 14، وسدد كرة سهلة في متناول حارس ليون.
ليون تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، بفضل ألكساندر لاكازيت الذي سجل ثنائية للنادي الفرنسي.Getty
ثم وبدون سبب مفهوم، شارك الفريقان في لعب ركلات ترجيح، فاز بها ليون بنتيجة 5-3.
ليفربول سيكون على موعد مع مواجهة ميلان الإيطالي في مباراة ودية جديدة يوم 16 ديسمبر في دبي، قبل العودة إلى منافسات كرة القدم الإنجليزية في 22 ديسمبر أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
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