صلاح ينافس هالاند ومبابي على جائزة الأسبوع في دوري الأبطال

عرض قوي للنجم المصري أمام لايبزيج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة المرشحين للاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تواجد أربعة لاعبين عن مباريات الثلاثاء والأربعاء من دور الستة عشر للمسابقة.

وعادت المسابقة للحياة بعد توقف لقرابة الشهرين بإجراء المجموعة الأولى من مباريات ذهاب دور الستة عشر، والتي شهدت قمماً مثل برشونة وبي إس جي وإشبيلية مع بوروسيا دورتموند.

ورشح "يويفا" المصري محمد صلاح عقب تسجيله هدفاً في انتصار ليفربول على لايبزيج بهدفين نظيفين بالمباراة التي أُقيمت في "بوشكاش" أرينا بالمجر.

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وتواجد أيضاً في الترشيحات لاعب بورتو سيرجيو أوليفيرا الذي كان العقل المدبر لفريقه في وسط الميدان بانتصاره في ملعبه على يوفنتوس بهدفين مقابل واحد.

القائمة ضمت أيضاً إرلينج هالاند بعد أن سجل هدفين وصنع هدفاً في فوز دورتموند على إشبيلية في إسبانيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين.

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الأسم الرابع هو كيليان مبابي بعد ثلاثيته في شباك برشلونة في اكتساح بي إس جي للعملاق الكتالوني على "كامب نو" برباعية مقابل واحد.

ويتم احتساب الفائز عبر تصويت الجمهور على المنصات المختلفة للاتحاد الأوروبي "يويفا" على وسائل التواصل الاجتماعية.