صلاح يكتسح وسائل التواصل بفضل فوز ليفربول بدوري الأبطال

ارتفاع رهيب في أرقام الملك المصري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت إحصائية حول مدى تأثير الأحداث الرياضية الكبرى في نمو مواقع التواصل الاجتماعي مدى ازدياد شعبية محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق اللقب في الأول من يونيو الجاري بقيادة صلاح بعد الفوز على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكر موقع "IQUII Sport" المختص بالإحصائيات الرياضية أن شعبية صلاح ومتابيعه على فيسبوك ارتفعت 2.12%، وعلى تويتر + 3.98%، وانستجرام 5,99%.

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1⃣ محمد صلاح - 150 مليون يورو 🇪🇬 pic.twitter.com/An3401wvpk — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

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وأوضح الموقع أن اللاعب الوحيد الذي تفوق على صلاح هو إيدن هازارد بعد انتقاله إلى ريال مدريد من تشيلسي، إذ ارتفع متابعوه على انستجرام إلى +8,47%.

وحظى ليفربول هو الآخر بزيادة كبرى للمتابعين بلغت + 9,55%، ونفس الأمر لوصيفه توتنهام بنسبة وصلت إلى +8,40%.

ويشارك صلاح حالياً في معسكر منتخب بلاده مصر استعداداً لكأس أمم أفريقيا التي تنظمها البلاد بداية من الجمعة المقبلة.