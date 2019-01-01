صلاح يقضي على مخاوف الغياب ويتدرب مع ليفربول

النجم المصري محمد صلاح يتدرب مع فريق ليفربول اليوم الإثنين عقب إصابته أمام توتنهام مساء اليوم.

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في تدريبات فريقه التي أقيمت اليوم الإثنين عقب إصابته في لقاء الأمس أمام توتنهام.

جاء هذا ليقضي النجم المصري على الأنباء التي تحدثت عن تجدد إصابته واحتمالية غيابه لعدة أسابيع عن فريق ليفربول ومنتخب مصر.

ووقع النجم المصري في أرض ملعب المباراة دون تدخل قوي في الدقيقة الـ ٨٤ من عمر اللقاء وتلقى العلاج قليلًا وصرح للطبيب أنه لا يستطيع أن يكمل المباراة وقام كلوب بالدفع بجو جوميز بديلًا له في الدقيقة الـ ٨٥.

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وطمأن كلوب جماهير فريق ليفربول في التصريحات وقال عن إصابة النجم المصري: "لا تبدو خطيرة، فقط غادر لشعوره بألم في كاحل القدم".

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول قبل أن يغادر ملعب المباراة من ركلة جزاء حصل عليها السنغالي ساديو ماني ليكمل عودة الريدز في النتيجة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد ظهر وهو واقفًا على قدمه عقب المباراة مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق ويهنيء زملائه على الفوز.