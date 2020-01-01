صلاح يعادل أهداف سواريز مع ليفربول

محمد صلاح يتساوى مع عدد أهداف لويس سواريز في البريميرليج بعدد مباريات أقل

عادل محمد صلاح عدد الأهداف الذي سجلها نجم برشلونة الحالي لويس سواريز في الدوري الإنجليزي الممتاز حينما كان لاعبًا في صفوف ليفربول .

وكان صلاح قد أنهى العقد الماضي كهداف ليفربول الأول خلاله، في الوقت الذي لم يلعب فيه صلاح بقميص ليفربول سوى موسمين ونصف فقط.

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وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في مباراة اليوم التي يستضيف فيها نادي ويست هام يونايتد في ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده من الأهداف التي سجلها بقميص ليفربول في البريميرليج إلى 69 هدفًا، معادلًا بذلك رقم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

ويتفوق صلاح على سواريز في تسجيل العدد ذاته من الأهداف في عدد مباريات أقل، حيث وصل سواريز إلى 69 هدفًا في البريميرليج بعدما شارك مع ليفربول في 110 مباراة، بينما حقق الفرعون المصري الرقم في 98 مباراة فقط.

وعلى مستوى العدد الكلي فقد سجل صلاح لليفربول في سنتين ونصف فقط، رقمًا خرافيًا لا يتكرر كثيرًا، حيث سجل 87 هدفًا في هذه الفترة وحسم الكثير من المباريات للفريق.

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يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الرابع على سلم هدافي البريميرليج في الوقت الحالي برصيد 15 هدفًا بعد الهدف الذي سجله في شباك ويست هام يونايتد مساء اليوم.