صلاح يظهر الوجه الآخر .. طرد لكلوب ومشاجرة مع سيلفا

النجم المصري محمد صلاح يظهر الوجه الآخر له في مشاجرة نادرة في الملاعب.

حقق ليفربول الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله المصري محمد صلاح في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء عندما مر بالكرة من منتصف الملعب ووصل إلى المرمى وسدد ببراعة في مرمى الفريق الضيف.

لكن لم تكن تلك هي اللقطة المضيئة لصلاح في المباراة رغم الفوز الهام الذي حققه الريدز بعد بداية صعبة في الموسم الجاري، ولكن لقطة أخرى في نهاية اللقاء.

في كرة مشتركة بينه وبينه البرتغالي برناردو سيلفا رفض حكم اللقاء احتساب خطأ للنجم المصري وأشار باستمرار اللعب وهو ما أثار غضبه بشكل كبير.

وامتد الغضب لخارج الملعب حيث ظهر المدير الفني الألماني يورجن كلوب ممتعضًا ووجه بعض الكلمات للحكم الذي لم يتردد وأوقف اللعب ووجه له البطاقة الحمراء.

استغل صلاح تركيز الحكم مع كلوب وقام بشكل مباشر بالتوجه إلى البرتغالي برناردو سيلفا ليسأله بصدق عما إذا كان قد ارتكب خطأ في حقه أم لا.

بعدها اشتبك الثنائي وظل الاشتباك اللفظي هو المسيطر على الأجواء حتى تبادلا الدفعات أمام الجميع وجاء فيرجيل فان دايك لتهدئة الأوضاع وظهر إرلينج هالاند في اللقطة أيضًا، ولاحقًا تحدث المصري مع بيب جوارديولا المدير الفني للريدز عقب اللقاء.

جدير بالذكر أن صلاح بهدف اليوم كان قد سجل هدفه رقم 100 له في الدوري الإنجليزي بقدمه اليسرى وأصبح على بعد خمسة أهداف من الرقم القياسي فقط.