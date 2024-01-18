صلاح يضع أسطورة إنجلترا بموقف محرج بسبب "الأفضل في إفريقيا"

رد صادم تلقاه النجم الإنجليزي السابق

موقف محرج تعرض له أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينيكر بسبب الثنائي محمد صلاح جناح ليفربول وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

القصة بدأت عندما قام الصحفي سايمون هيوز بكتابة مقالًا عن منتخب نيجيريا بخصوص كأس الأمم الإفريقية، وذكر خلاله بأن النسور الخضر يتفاخرون بامتلاكهم اللاعب الأفضل في القارة وهو أوسيمين.

لينيكر قرر الرد على هذا المقال قائلًا في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس:"على الرغم من كونه رائعًا، إلا أنني أخشى أنك نسيت شخصًا معينًا وهو صلاح".

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هيوز لم يصمت عندما شاهد رد لينيكر عليه ليقول له :"أخشى أنك لم تطلع على موقع بي بي سي عبر شبكة الإنترنت".

ويشير رد هيوز إلى المقال الذي تم نشره عبر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والذي يوضح بالتفصيل فوز أوسيمين بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

يذكر أن أوسيمين يستعد لخوض مواجهة شرسة مع بلاده بأمم إفريقيا اليوم، الخميس، بمواجهة كوت ديفوار البلد المنظم، بينما تلعب مصر مواجهة حاسمة أمام غانا بعد تعادلها في الجولة الأولى مع موزمبيق.