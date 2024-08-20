صلاح يضاعف الحيرة في فانتازي الدوري الإنجليزي.. وخيار ذهبي من آرسنال

النجم المصري تألق في الجولة الأولى!

ضاعف نجم ليفربول محمد صلاح، حيرة المشاركين في مسابقة فانتازي جول للدوري الإنجليزي الممتاز، برعاية أمازون السعودية، بعد تألقه في مباراة الجولة الأولى، أمام إبسويتش تاون، وتسجيله لهدف وصناعة آخر، وتحقيقه 11 نقطة.

وكانت تلك النقاط التي جمعها الفرعون المصري لملاكه، بمثابة تحذير لكل من قرر استبعاده من التشكيلة، والاعتماد على تشكيلة بديلة قائمة على النجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، والذي اكتفى بتحقيق 5 نقاط فقط.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد، برعاية أمازون السعودية، من أجل إتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية، وسوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" على موقع جول (من هنا)

ويبدو أن حيرة الاختيار بين تشكيلة تضم صلاح أو هالاند أو كليهما، ستستمر طوال منافسات الموسم في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

ورغم أن المؤشرات في البداية لا تزال غير واضحة المعالم، ولكن نحن ننصح بمحاولة الجمع بين الثنائي صلاح وهالاند في تشكيلة واحدة، إلى جانب خيار ذهبي من آرسنال وهو الألماني كاي هافيرتز، الذي تصدر قائمة أعلى اللاعبين تحقيقا للنقاط في الجولة الأولى، بالمشاركة مع المصري.

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خيار آرسنال الذهبي

وسجل هافيرتز هدفا، وصنع آخر لزميله بوكايو ساكا، الذي بدوره صنع هدف الألماني، ليخرج كاي برصيد 11 نقطة، بينما خرج ساكا بـ10 نقاط فقط بسبب تحصله على بطاقة صفراء.

وبمقارنة سعر ساكا وهافيرتز، سيكون الأخير مغريًا أكثر لإضافته إلى تشكيلة نارية تضم صلاح وهالاند، لأنه يتواجد كلاعب وسط في اللعبة، بينما في الواقع يعتمد عليه أرتيتا مدرب أرسنال كمهاجم صريح.

ومن المتوقع أن تزيد مساهمات هافيرتز في قادم الجولات، خاصة وأن منحنى معدله التهديفي في تصاعد منذ ختام منافسات الموسم الماضي.

وفي قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط جاء ساكا في المركز الثاني بـ10 نقاط خلف هافيرتز وصلاح، وخلفه داني ويلبك مهاجم برايتون الذي حقق 9 نقاط بفضل التسجيل والصناعة في مباراة فريقه أمام إيفرتون.

وتمكنت 6 فرق من الخروج بشباك نظيفة في الجولة الأولى، ليحصل حراسها ومدافعوها على نقاط الكلين شيت، وكان دافيد رايا، وإيديرسون، ونيك بوب، أعلى الحراس حصولا على النقاط برصيد 7 نقاط، بينما كان بيدرو بورو ظهير توتنهام أكثر المدافعين تحقيقا للنقاط بواقع 8 نقاط، وذلك بفضل الهدف الذي سجله في تعادل فريقه مع ليستر سيتي.

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