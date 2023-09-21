صلاح يدخل التاريخ ويُعادل رقم أسطوري لهنري في أوروبا

إنجاز جديد لصلاح في أوروبا...

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية ودخول التاريخ، وهذه المرة كان في البطولات القارية الأوروبية.

وشارك الفرعون المصري، مع ليفربول أمام لاسك، في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي، وفيها فاز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم فريق لاسك، صاحب الأرض والجمهور في المباراة، قبل أن يتمكن داروين نونيز من تسجيل التعادل، ثم يتقدم لويس دياز، قبل أن يسجل البديل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 88.

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هدف صلاح في شباك الفريق النمساوي، تمكن بسببه من معادلة رقم تيري هنري، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في البطولات الأوروبية مع الأندية الإنجليزي برصيد 42 هدفًا.

ويستعد صلاح مع ليفربول، لمواجهة وست هام، عصر الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد.