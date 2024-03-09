صلاح يتحدث عن "جحيم" جوارديولا.. ويؤكد: الفوز على السيتي يقربنا من الدوري!

كشف سر تألقه في المباريات الكبرى

أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه "بحالة جيدة، أفضل بكثير الآن بعدما شارك في المباراة الأخيرة (بالدوري الأوروبي)".

وقال صلاح، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أجد نفسي في المباريات الكبيرة، أريد فقط أن ألعب وأستمتع، عادة ما يكون لديك مدافع واحد فقط ضدك، ليس اثنان أو ثلاثة، اللعب مفتوح، وأحب هذا النوع من المباريات، وأشعر أنه في المباريات الكبيرة، يجب على اللاعبين الكبار أن ينهضوا ويظهروا جودتهم".

وأوضح النجم المصري أن "(هذه) المباراة حاسمة، قبل سنوات فازوا بالدوري بفارق نقطة واحدة عنا، لذلك أعتقد أنه عندما خسرنا في الاتحاد، كانت تلك المباراة التي فازوا فيها بالدوري".

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ولفت إلى أن "مانشستر سيتي فريق لا يصدق ومدرب لا يصدق (بيب جوارديولا)، لكننا دائمًا ما نقاتل معهم، سندخل على أنها مباراة بـ6 نقاط، لدينا فرصة جيدة، نلعب على أرضنا، وسيكون الجميع متحمس والأجواء لا تصدق، نحتاج فقط إلى التركيز ومحاولة الفوز".

"أعتقد أنه إذا فزنا في المباراة المقبلة، فلدينا فرصة جيدة للفوز باللقب، نحن بحاجة إلى التركيز على ما يمكننا القيام به والمضي قدمًا، لا تزال هناك 11 مباراة، ولدينا مواجهات صعبة حقا، لكن هذه المباراة المهمة جدًا ستمنحك دفعة، لكن الطريق لا يزال طويلا".

وعن أفضل ذكرياته أمام مان سيتي، ختم: "أفضل ذكرى، الهدف الذي سجلته في أنفيلد (في 2021/22)، كان جيدًا حقًا، لكن المباراة التي لم تغادر ذهني هي مباراة دوري أبطال أوروبا خارج الأرض (2-1) بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سجل جيسوس في الدقيقة الأولى، وكانت تلك المباراة جحيما، وفي النهاية تمكنا من الفوز".