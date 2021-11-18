صلاح يتبرع بقميص تدمير مانشستر يونايتد للرفق بالحيوان

أقدم نجم ليفربول، محمد صلاح، على خطوة أقل ما توصف بالرائعة، عندما أعلن تبرعه بقميصه في مباراة مانشستر يونايتد من أجل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان في مصر.

ويمثل هذا القميص قيمة كبيرة للغاية بالنسبة لصلاح، فقد أحرز به ثلاثة أهداف في شباك دافيد دي خيا، وكان بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز "هاتريك" في ملعب أولد ترافورد.

وبكل ما يمثله من قيمة، قرر صلاح التأكيد على أهمية الرفق بالحيوان من خلال هذا التبرع السخي للغاية، في بادرة لقيت إشادات كبير من قبل الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صاحب الـ29 عامًا كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان، سأساعد في ذلك من خلال التبرع بقيمة بيع قميصي في مباراة مانشستر يونايتد الذي سأعرضه في مزاد عام".

الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان.

وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر.



هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

كما أضاف "سأرسل العوائد إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، سأعلن عن كل التفاصيل قريبًا، وسأعلن عن موعد المزاد كذلك".

ثلاثية صلاح في مباراة مانشستر يونايتد قادت ليفربول لانتصار تاريخي على كتيبة أولي جونار سولشاير بخمسة أهداف لهدف.

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ويعيش المصري حالة استثنائية للغاية هذا الموسم تجعله من ضمن المرشحين للكرة الذهبية، حيث سجل 15 هدفًا في 15 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، بجانب صناعته لخمسة أهداف أخرى.

صلاح تواجد مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم أمام أنجولا والجابون بالأسبوع الماضي، والآن يستعد لمباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي يوم السبت.