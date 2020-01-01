صلاح يبعث برسالة مؤثرة قبل عودة الدوري الإنجليزي

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يبعث برسالة مؤثرة قبل عودة الدوري الإنجليزي من جديد.

بعث النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول برسالة قوية ومؤثرة ضد العنصرية داعمًا للمظاهرات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وفاة مواطن على يد الشرطة.

جاء هذا في صورة نشرها النجم المصري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "فيسبوك" قبل قليل.

وكتب صلاح: "نحن اللاعبون نقف سويًا مع هدف واحد وهو القضاء على التحيز العنصري في أي مكان يتواجد فيه حول العالم".

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وأضاف: "نريد أن نشمل الجميع بالاحترام والمساواة في كافة الفرص المتاحة، بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم".

وأردف: "ما يحدث الآن هو علامة على الاتحاد بين كل اللاعبين والأندية والعاملين فيهم، والحكام في الدوري الإنجليزي".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت بالأمس عن استبدال أسماء اللاعبين من على ظهور قمصانهم بكلمة "Black lives matters" في أول 12 مباراة بعد العودة.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي يعود بشكل رسمي في الـ 17 من شهر يونيو الجاري بلقاء مانسشستر سيتي وآرسنال المؤجل.