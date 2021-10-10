"صلاح يبدو مخيفًا الآن رغم إحباط الموسم الماضي"

إشادة كبير بالفرعون المصري..

انضم لاعب ليفربول السابق ديفيد جيمس إلى قائمة "المُمجدين" للنجم محمد صلاح، عندما قال أنه أصبح مخيفًا على كل الأصعدة هذا الموسم.

ونجح الدولي المصري في تسجيل تسعة أهداف خلال تسع مباريات خاضها على مختلف الأصعدة مع ليفربول هذا الموسم، ليصبح إجمالي أهدافه مع الريدز 134 هدفًا في 212 مباراة.

ولا حديث الآن في ليفربول سوى عن تجديد عقد صلاح الممتد حتى صيف 2024، في ظل ما يقال أنه يطالب بالحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني.

وتحدث جيمس إلى الصحافة عن صلاح وقال "هذا الموسم عاد إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".

كما أضاف "لقد سجل العديد من الأهداف العام الماضي وأنا من مشجعي صلاح، وفي نفس الوقت شعرت بالإحباط في بعض الأحيان منه".

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"أعتقد على وجه الخصوص كان ليفربول الموسم الماضي يعتمد عليه بصورة أساسية، وهذا سبب تسجيله للعديد من الأهداف."

"بينما هذا الموسم، بات صلاح جزءًا من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين."

وواصل "هذا هو صلاح الذي أحبه حيث لا يعتمدون عليه بشكل كامل ولا يبدو أن عليه فعل المزيد".

واختتم جيمس حديثه بقوله "أعتقد أن صلاح هذا الموسم بات مخيفًا للغاية، ما يقدمه مؤخرًا يؤكد أنه عاد لقمة مستواه".

الجدير بالذكر أن صلاح البالغ من العمر 29 عامًا يتواجد حاليًا مع منتخب مصر للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.