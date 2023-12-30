صلاح ونجم الدوري السعودي على رأس قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

فيتوريا يرفض المفاجآت

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، قائمة تضم 27 لاعبا لخوض منافسات البطولة، بجانب محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة الأفريقية، ضمن المجموعة الثانية بجانب غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

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ويسعى الفراعنة أصحاب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة الإفريقية ب٧ كؤوس، ويسعون لفك عقدة البطولة الغائبة عن خزائنهم منذ عام 2010، علمًا بأن مصر خسرت اللقب في النهائي خلال نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال.

وضمت قائمة منتخب مصر 27 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (البنك الأهلي) – محمد صبحي (الزمالك) - أحمد الشناوي (بيراميدز).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – عمر كمال (مودرن فيوتشر) – أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) – محمد عبد المنعم (الأهلي) – أسامة جلال (بيراميدز) – أحمد سامي (بيراميدز) - علي جبر (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك) – محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – محمد النني (آرسنال الإنجليزي) – محمود حمادة (المصري) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – أحمد مصطفى "زيزو" ( الزمالك) – احمد نبيل كوكا (الأهلي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – مصطفى فتحي (بيراميدز) – عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) – محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي) – مصطفى محمد (نانت الفرنسي) – محمود كهربا (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (بينديكت سبور التركي).