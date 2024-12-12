"سيكون مصدر ازعاج ولا يجب على تشيلسي التعاقد معه" .. أسطورة البلوز يرفض انضمام صلاح!

أسطورة تشيلسي يرفض عودة صلاح...

رفض ويليام جالاس، أسطورة نادي تشيلسي، فكرة عودة محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى صفوف الفريق اللندني، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد الفرعون المصري، مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط الفرعون المصري صاحب الـ 32 عامًا، بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، والدوري السعودي، في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول، ولم تكشف التقارير الصحفية عن وجود أي مفاوضات من تشيلسي، لاستعادة لاعبه القديم.

وسبق وأن ارتدى صلاح، قميص تشيلسي في الفترة من 2014 وحتى صيف 2016، وتخلل تلك المدة اعارتين لفيورنتينا، وروما، ليشارك النجم المصري مع البلوز في 19 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة.

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وقال ويليام جالاس في تصريحات لموقع "برايم كازينو": "أعتقد أن تشيلسي، يجب أن يرفض فرصة التعاقد مع محمد صلاح، في صفقة مجانية خلال الصيف المقبل، أرى أنه قد يكون مصدر ازعاج للفريق".

وتابع: "الفريق الحالي في تشيلسي، يتعلمون معًا ويتطورون، إنهم جميعًا جزء من جيل بلا غرور، لذا أعتقد أن التعاقد مع لاعب مثل صلاح لن يكون جيدًا لتوازن الفريق، بالرغم من قوة مستواه في الدوري الإنجليزي، وكيف تلك الصفقة قد تضعف ليفربول".