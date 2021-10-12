"صلاح مخيف وعاد لأفضل مستوياته لكنه يزعجني أحيانًا"

النجم المصري أصبح مصدر إزعاج لنجم ليفربول السابق.

أكد ديفيد جيمس حارس مرمى فريق ليفربول ومانشستر سيتي السابق أن المصري محمد صلاح نجح في العودة لأفضل مستوياته بصفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، وأكد خلالها أن صلاح يقدم مستويات لتلك التي قدمها في موسم فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ما الذي قاله ديفيد جيمس عن محمد صلاح؟

أكد جيمس أن صلاح يقدم أفضل مستوياته وقال: "هذا الموسم عاد محمد صلاح للمستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".

وأضاف: "أنا أحد أكبر المعجبين بمحمد صلاح، في العام الماضي سجل الكثير من الأهداف، لكنه في بعض الأحيان يحبطني قليلًا".

لماذا يشعر نجم ليفربول السابق بالإحباط من جانب محمد صلاح؟

وأردف: "في الموسم الماضي كان لعب ليفربول موجهًا بشكل واضح له ومن خلاله، لهذا السبب سجل الكثير من الأهداف".

وأكمل: "هذا الموسم أصبح ينخرط أكثر في لعب ليفربول، والجميع يلعب بنفس المستوى الذي حققوا به لقب الدوري الإنجليزي قبل عامين".

وأكمل: "هذا هو صلاح الذي يعجبني، حيث أن ليفربول لا يعتمد عليه بشكل كامل، أعتقد أنه مخيف للغاية هذا الموسم أليس كذلك".

ما الذي قاله جيمس عن أداء صلاح ضد مانشستر سيتي؟

في ختام حديثه قال: "أعتقد أن الهدف نفسه كان مذهلًا، لكن الأداء نفسه ضد فريق جعل تشيلسي يبدو عاديًا كان رائعًا".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول هدافي ليفربول للموسم الجاري برصيد تسعة أهداف وكان قريبًا من الحصول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لولا فوز كريستيانو رونالدو بها.

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