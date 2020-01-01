صلاح ومحرز وزياش.. صَوت للمحترف العربي الأفضل في أوروبا

منافسة شرسة بين الرباعي العربي حول المحترف الأفضل.

يتصاعد بشكل مستمر دور المحترفين العرب في أوروبا، بعدما أصبح للكثير منهم أدوار رئيسية بمختلف الأندية الكبيرة بمختلف الدوريات الخمس الكبرى.

المصري محمد صلاح يقدم مستويات مميزة مع ليفربول، بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، وساهم في اقتراب الفريق من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيل 16 هدفاً في 26 مباراة.

رياض محرز قائد معجزة ليستر سيتي وصاحب لقب دوري إنجليزي آخر مع مانشستر سيتي، والحاصل على أمم إفريقيا مع الجزائر يمر بفترة جيدة الموسم الحالي بتسجيل 9 أهداف وصناعة 14 في 37 مناسبة.

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أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد الُمعار لبوروسيا دورتموند، الذي جذب أنظار يوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي تجاهه، بعد تألقه اللافت مع النادي الألماني يبدو كذلك كمنافس قوي.

الدولي المغربي يختلف عن معظم المدافعين، بما يمتلكه من نزعة هجومية مميزة، ساعدته على تسجيل 7 أهداف وصناعة 10 في 37 مواجهة هذا الموسم.

وأما مواطنه حكيم زياش، فلا يقل دوره أهمية مع أياكس أمستردام، حيث سجل 8 أهداف وصنع 21 مع الفريق الهولندي بموسم 2019/2020، ليقنع تشيلسي بالتعاقد معه بداية من الموسم القادم.

إنجازات كبيرة للنجوم العرب في أوروبا، والآن الاختيار لك من أجل التصويت حول المحترف العربي الأفضل خلال الفترة الأخيرة..