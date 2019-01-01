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صلاح وماني وأوباميانج - القائمة النهائية للأفضل في أفريقيا

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018.

 الاتحاد الأفريقي أعلن عن اختيار الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني و بير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، في القائمة النهائية للمرشحين للأفضل.

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وسبق وكشف الكاف عن قائمة أولية ضمت 30 لاعباً للمنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018، وتم الإعلان في وقت لاحق عن قائمة مختصرة ضمت 11 لاعباً.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد كشف أمس الإثنين، عن تفاصيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2018 المقرر إقامته بالعاصمة السنغالية "داكار".

وذكر الموقع الرسمي لـ "الكاف"، أنه سيتم الكشف عن الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2018 يوم الإثنين السابع من يناير المقبل، على أن يعقد مؤتمراً صحفياً للفائز باللقب بجانب مؤتمر صحفي أخر لرئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد.

وفي نفس اليوم تقام مباراة استعراضية بين نجوم إفريقيا ومنتخب السنغال الذي نجح في الوصول للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وفي اليوم التالي "8 يناير"، سيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 والتشكيلة المثالية للقارة السمراء وبقية الفائزين بجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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